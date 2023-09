Cina, il ministro della Difesa di Xi sparito da settimane: "È sotto inchiesta"

15 settembre 2023 a

Terremoto nelle forze armate di Pechino. Il governo degli Stati Uniti ritiene che il ministro della Difesa cinese Li Shangfu sia stato messo sotto indagine a causa dell’ultimo segnale di turbolenza tra i membri d’élite dell’establishment militare e di politica estera di Pechino. Lo scrive il prestigioso quotidiano Financial Times sulla sua versione online, citando tre funzionari statunitensi e due persone dell’intelligence secondo cui gli Stati Uniti hanno concluso che Li, che non si vede in pubblico da più di due settimane, sia stato privato delle sue responsabilità di ministro della Difesa.

L'indiscrezione arriva due mesi dopo che il presidente cinese Xi Jinping ha rimosso i due principali generali della Forza missilistica dell’Esercito popolare di liberazione, che supervisiona l’arsenale cinese in rapida espansione di missili a lungo raggio e armi nucleari. L’indagine su Li segue anche la scomparsa di Qin Gang, deposto dalla carica di ministro degli Esteri cinese a luglio. L’intelligence Usa non ha specificato cosa avesse portato l’amministrazione Biden a concludere che Li fosse indagato. La Casa Bianca non ha commentato, così come l’ambasciata cinese negli Stati Uniti.