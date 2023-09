Trump sfida Biden: "Non è troppo vecchio ma...". Attacco durissimo

16 settembre 2023 a

Poco tempo fa il libro del giornalista Franklin Foer aveva riportato in primo piano le preoccupazioni sull'età avanzata di Joe Biden. Stando a quanto scritto dall'autore, il presidente degli Stati Uniti avrebbe ammesso in privato di essere stanco. Ora, a intervenire sul tema è stato il suo rivale numero uno: Donald Trump. "Biden non è troppo vecchio", ha detto l'imprenditore. L’ottuagenario presidente americano, che subisce continui attacchi per la sua età, sembrerebbe così poter contare su un improbabile alleato per difenderlo. Ma Trump non si è fermato qui.

L’ex presidente repubblicano, che l’ottantenne democratico potrebbe affrontare nuovamente alle urne nel novembre 2024, ha assicurato alla NBC che il problema di Joe Biden non è la sua età, ma "la sua incompetenza". "Alcuni dei più grandi leader del mondo erano al potere quando avevano ottant’anni", ha sostenuto l’ex Presidente, candidato alle primarie repubblicane. "E Biden non è troppo vecchio", ha aggiunto nel corso di questa intervista, che andrà in onda integralmente domenica.

"Ma penso che sia incompetente e questo è un problema più grande", ha ribadito l'ex presidente. Sulla questione della propria età, Donald Trump ha sorriso: "Sono ancora lontano dagli 80 anni", anche se il miliardario ha festeggiato a giugno il suo 77esimo compleanno. Gli attuali sondaggi mostrano che, sebbene la differenza di età tra i due uomini sia piccola, gli americani sono più preoccupati per quella di Biden.