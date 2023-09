Melania Trump dov'è? Il mistero si infittisce. Cosa c'è dietro l'ultimo aereo

10 settembre 2023 a

"Where is Melania?" è l'interrogativo che sta accompagnando la campagna elettorale delle elezioni presidenziali Usa 2024. "Dov'è Melania Trump?", domandano gli americani. Il motivo? Pesa nelle vicende politiche e giudiziarie di Donald Trump la grande assenza, al suo fianco, dell'ex first lady. Eppure, stando a quanto si apprende, a giugno si pensava che fosse proprio lei ad avere le capacità per riportare il tycoon alla Casa Bianca.

Ora, a chiedersi e a chiedere che fine abbia fatto Melania Trump è anche un aereo con lo striscione "Where is Melania?". Il velivolo ha attraversato i cieli dell'Iowa con un passaggio preventivato sullo stadio di football Jack Trice di Ames, poco prima dell'arrivo di Trump, DeSantis e altri candidati alla presidenza. Intanto, secondo quanto filtra, Melania si troverebbe ufficialmente in Florida con il figlio della coppia, Barron. Proprio lì starebbe seguendo i suoi affari e supportando il marito a distanza.

Sempre secondo fonti ufficiali. l'ex first lady sosterrebbe con convinzione la campagna di Trump per il 2024 ma, stando a quanto scritto sul New York Times, avrebbe voluto mantenere un profilo basso a causa del poco sostegno ricevuto da parte di amici, assistenti e familiari durante la permanenza alla Casa Bianca. Intanto, mentre il mistero si infittisce, il banner volante con la scritta "Where's Melania?", già da tempo hashtag molto usato sui social media, non è passato inosservato ed è stato immortalato in fotografie e video diventati poi virali sui social network.