Terremoto Marocco, almeno 300 morti ed edifici in cenere: la terribile scossa da 6.8

09 settembre 2023 a

Forte scossa di terremoto in Marocco. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una magnitudo del 6.8 e una profondità di 10 chilometri. Le prime rilevazioni hanno localizzato l'epicentro a 78 chilometri a sud-ovest di Marrakech, in particolare nelle montagne dell'Atlante a sud di Marrakech e ad ovest di Oukaimeden, una famosa località sciistica marocchina, nonché vicino a Toubkal, la vetta più alta del Nord Africa. La scossa ha colpito vicino alla costa occidentale del paese.

Il ministero dell'Interno del Marocco ha dichiarato che almeno 296 persone sono morte nelle province vicine al luogo in cui si è verificato il tremendo terremoto. Inoltre, 153 persone ferite sono state inviate agli ospedali per cure. Il ministero ha sottolineato che la maggior parte dei danni si è verificata al di fuori delle città e dei paesi. I marocchini hanno pubblicato video che mostrano edifici ridotti in macerie e polvere e parti delle famose mura rosse che circondano la città vecchia di Marrakech, patrimonio mondiale dell'UNESCO, danneggiate. Turisti e altre persone hanno pubblicato video di persone che urlavano ed evacuavano ristoranti della città mentre suonava musica pulsante dai club.