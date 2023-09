Russia, droni su "Stalingrado": chi punta il mirino sulla città simbolo di Putin

08 settembre 2023 a

La città di Volgograd, un tempo Stalingrado. non è per Vladimir Putin una tra le tante. Da sempre la narrazione del capo del Cremlino paragona l'attuale offensiva di Mosca in Ucraina alla battaglia intrapresa durante la Seconda guerra mondiale per difendere proprio Stalingrado. Poche ore fa, un drone ucraino è stato intercettato e neutralizzato proprio nella regione russa di Volgograd.

A raccontare le dinamiche della vicenda è stato Andrei Bocharov. Il governatore della regione di Volgograd, su Telegram, ha scritto: "Oggi, 7 settembre, un drone è stato intercettato e neutralizzato dalle forze del ministero della Difesa russo sul territorio della regione di Volgograd. Non ci sono vittime o danni alle strutture civili e militari". "Non ci sono state né vittime né danni alle infrastrutture civili o militari": hanno ribadito le autorità locali.

È stato il sito Dozhd a rendere noto che la regione in questione non era mai stata attaccata prima d'ora da droni nemici. Secondo Baza, che ha chiarito meglio quanto accaduto, il velivolo senza pilota avrebbe tentato di attaccare una delle unità militari nel distretto di Gorodishchevsky. Il notiziario locale V1.ru ha invece riferito un'altra versione dei fatti: il drone sarebbe caduto su un sito militare e i residenti avrebbero affermato di aver sentito delle esplosioni al momento dell'impatto. L'episodio accende un faro sulla possibilità di una terribile escalation del conflitto che sta mettendo in ginocchio il cuore dell'Europa. Considerando che Volgograd non confina con l'Ucraina, è naturale poter credere che questo sia un tentativo della guerra di entrare territorio russo.