Nancy Pelosi promuove Giorgia Meloni: che impressione ha fatto negli Usa

Italia-Usa, Nancy Pelosi promuove il premier Giorgia Meloni. A margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio, la speaker della Camera Usa ha espresso il suo apprezzamento e quello di tutto il suo Paese nei confronti del nostro Presidente del Consiglio. Pelosi ha fatto esplicito riferimento alla recente visita di Meloni negli Stati Uniti, giudicata in modo molto positivo. «Il fatto che Giorgia Meloni sia la prima donna a capo del governo in Italia è una cosa notevole, è sempre notevole che una donna sia premier. Speriamo che faccia bene». Lo ha detto Nancy Pelosi, speaker emerita della Camera Usa, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. «Giorgia Meloni ha fatto una buona impressione quando è stata negli Stati Uniti - ha sottolineato Pelosi - è stata una buona visita e, anche nell’incontro che ha avuto con Biden e al Congresso, ha fatto una buona impressione». «La nostra relazione con l’Italia - ha aggiunto - è improntata anche sui grandi temi della sicurezza. Questo è molto importante in termini di Unione Europea, Nato, Ucraina e Russia e speriamo anche sulla Cina».

Nei giorni scorsi la speaker della Camera ha fatto anche esplicito riferimento alle prossime elezioni presidenziali negli Usa. Il ritorno di Trump alla Casa Bianca sarebbe una «tragedia» quindi «Dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti per assicurarci che il risultato delle elezioni presidenziali del 2024 sia la difesa della nostra bandiera, quella che sventola negli edifici pubblici e che assicura libertà e giustizia: è chiaro che non si tratta di una semplice elezione, sarà una battaglia per la democrazia e la vinceremo». Lo ha dichiarato la speaker emerita del Congresso Usa, la Democratica Nancy Pelosi, intervistata dai maggiori quotidiani italiani. «Quello che vi dico è: non sottovalutate la forza delle nostre istituzioni e l’attaccamento degli americani alla nazione», ha aggiunto. Pelosi, di origini italiane, ha anche dato il suo commento sul governo di Giorgia Meloni. «Non voglio entrare in questioni di politica italiana. Posso dire che Meloni mi pare molto determinata e che la sua recente visita alla Casa Bianca è andata bene», ha detto. «Ha molte questione da risolvere», ha poi proseguito Pelosi, «trovo problematico, per i miei valori e per quello in cui credo, il modo in cui si occupa dei diritti delle minoranze e della comunità Lgbtq+. Invece sull’Ucraina ha tenuto una linea chiara».