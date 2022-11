Midterm, Nancy Pelosi fatta a pezzi da Trump: "È un animale"

Giada Oricchio 09 novembre 2022 a

a

a

“Un animale”. Così l’ex presidente degli Usa, Donald Trump, ha definito Nancy Pelosi. Durante un comizio in Ohio, alla vigilia delle elezioni di midterm (che hanno visto i democratici arginare l’onda repubblicana) per Camera e Senato, il tycoon ha attaccato ripetutamente con un termine denigratorio la speaker della Camera. In diversi video pubblicati sui social, si sente Trump insultarla tra gli applausi dei sostenitori repubblicani: “Non si può considerare un essere umano, è un animale, mi ha messo sotto impeachment due volte, per nulla… due volte, per nulla”.

I have no words. Trump calls Nancy Pelosi “an animal”, and his supporters cheer. pic.twitter.com/KXnoVglNmn — Mike Sington (@MikeSington) November 8, 2022

Il miliardario ha ricordato che una volta Pelosi gli aveva chiesto di non usare la parola “animali” per appellare gli immigrati clandestini e ha aggiunto: “Io penso che anche lei sia un animale, se volete conoscere la verità. Sarò sicuramente criticato per questo termine, ma lei mi ha incriminato due volte per niente”.

Nella notte italiana, la speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, è stata rieletta nell’11esimo collegio elettorale della California, mentre a breve, il 15 novembre, Donald Trump farà un grande annuncio a Mar-a-Lago, probabilmente che si ricandiderà alla Casa Bianca nel 2024. Sulla nuova corsa però potrebbe trovare un grande rivale interno: il conservatore Ron DeSantis, 44 anni, appena confermato governatore in Florida e definito “un Trump con il cervello”.