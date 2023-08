Carlo III re "ad interim". Già vogliono pensionarlo: quando William salirà sul trono

Francesco Forgione 21 agosto 2023 a

Secondo il "Sunday Times" il Re Carlo III sarà un monarca provvisorio per il Regno Unito. Dalle indiscrezioni raccolte dal giornale britannico, Carlo regnerà per pochi anni e poi lascerà la corona al Principe William. L'attuale Re del Regno Unito ricoprirà la carica "ad interim" e scalderà il trono al ben più giovane successore William. Secondo le ultime fonti, il Monarca britannico ha detto di vedersi come un ponte tra il regno della madre Elisabetta II e quello futuro del figlio. Una mossa che secondo Carlo III, porterà stabilità nel Paese e felicità nella popolazione. Proprio quest'ultimo dettaglio, attualmente non rappresenta un problema per la corona visto che secondo gli ultimi dati Ipsos, il 63% dei britannici si ritiene ben soddisfatto dell'operato di Carlo, il Re "ad interim".

Intanto la polizia di Londra ha fatto sapere che archivierà le accuse secondo cui persone legate a una delle associazioni di beneficenza di re Carlo III, la Princès Foundation, si sarebbero offerte di aiutare un miliardario saudita a ottenere un cavalierato e la cittadinanza britannica in cambio di donazioni quando Carlo era ancora principe di Galles. Il Metropolitan Police Service (Met) aveva avviato un’indagine sulla questione dopo alcune rivelazioni di stampa. La polizia riferisce che si è consultata con i procuratori prima di concludere l’indagine.