Re Carlo III, via al "rimpasto". Nuovi incarichi per William e Kate e smacco a Harry

A quasi un anno dalla morte della regina Elisabetta, re Carlo III ha pensato bene di concretizzare alcune idee in merito all'avvenire della Corona e ha iniziato a riorganizzare la monarchia, assegnando nuovi incarichi ai membri senior della royal family, in particolare a William e Kate. Con l'uscita di scena di Harry, che ha perso il titolo di "sua altezza reale" e lo scandalo del principe Andrea, il re si è trovato costretto al "rimpasto reale" con gli incarichi militari da riassegnare.

“Dopo l'ascesa al trono di Sua Maestà, il re è lieto di annunciare ulteriori nomine militari per i membri attivi della famiglia reale. Le nuove nomine continueranno a riflettere lo stretto rapporto tra le forze armate e la famiglia reale durante il regno di Sua Maestà”, ha fatto sapere Buckingham Palace in un comunicato ufficiale. Gli incarichi a cui si fa riferimento sono, in parte, quelli lasciati vacanti da Harry e Meghan dopo le loro dimissioni del gennaio 2020 e quelli tolti al principe Andrea a causa dello scandalo Epstein. Il punto central di queste nomine riguarda, in particolar modo, William e Kate.

Stando a quanto filtra, il principe di Galles è stato nominato Colonel-in-Chief dell'Army Air Corps, lo stesso reparto in cui aveva prestato servizio il principe Harry quando era pilota elicotterista degli Apache in Afghanistan e del Mercian Regiment. William è diventato anche Royal Honorary Air Commodore della RAF Valley, reparto dell'aviazione in cui l’erede al trono ha servito il regno come pilota di elicotteri da soccorso. La principessa del Galles, invece, è stata nominata Commodore-in-Chief del Fleet Air Arm, incarico precedentemente appartenuto al duca di York, Colonel-in-Chief of the 1st Queen Dragoon Guards e Royal Honorary Air Commodore of Royal Air Force Coningsby. Quest’ultimo incarico ha un grande valore affettivo per la principessa. Come si legge sul People, quel ruolo è stato ricoperto dal principe William. Ma non basta. Uno dei nonni di Kate, il capitano Peter Middleton, ha servito nella Raf ed è stato addirittura copilota del principe Filippo durante un viaggio in Sud America nel 1962, come ha ricordato il People.