Ucraina, missile balistico su Chernihiv. Bilancio pesante: "Anche bambini"

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in un'intervista citata dall'agenzia Tass, ha dichiarato che il Cremlino non ha alcuna intenzione di tramutare la guerra in Ucraina in una guerra nucleare, ma anche confermato la necessità di un deterrente. "La Russia rimane pienamente impegnata nel principio che la guerra nucleare è inaccettabile. L'obiettivo più importante attualmente è che ogni potenza nucleare eserciti la massima moderazione", ha detto. Il ministro degli Esteri ha quindi affermato che "il possesso di armi nucleari nel contesto della deterrenza è oggi l'unica risposta possibile ad alcune significative minacce esterne". Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l'esercito nemico ha colpito la piazza centrale della città settentrionale di Chernihiv, compresi un teatro e un'università, avvertendo che ci sono vittime.

"Un missile russo ha colpito proprio il centro della città, nella nostra Chernihiv", ha scritto Zelensky su Telegram. "Una piazza, il politecnico, un teatro. Un sabato qualunque, che la Russia ha trasformato in un giorno di dolore e perdita. Ci sono morti, ci sono feriti", ha aggiunto, allarmando il mondo intero.Il presidente ucraino ha dunque pubblicato un video del luogo dopo il bombardamento in cui si vedono detriti attorno a un grande edificio di epoca sovietica, con auto parcheggiate parzialmente distrutte, tetti frantumati e finestre esplose.

Il governatore della regione di Chernihiv, Vyacheslav Chaus, ha affermato in precedenza che il centro della città è stato probabilmente colpito da un missile balistico e ha invitato le persone a "rimanere nei nascondigli". Le forze russe hanno marciato attraverso Chernihiv quando hanno invaso l'Ucraina il 24 febbraio 2022, da diverse direzioni, inclusa la Bielorussia. Sono stati poi respinti dalle forze di Kiev. Da allora, l'Ucraina settentrionale è stata in gran parte risparmiata dai feroci combattimenti. È di 5 morti e 37 feriti, fra cui anche 11 bambini, il primo bilancio dell'attacco russo sul centro della città di Chernihiv nell'Ucraina settentrionale. Lo ha reso noto su Telegram il ministro dell'Interno ucraino, Igor Klymenko. "La gente usciva dalla chiesa in un sabato mattina festivo", ha scritto postando anche alcune foto.