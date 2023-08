F-16 all'Ucraina Usa danno il via libera: cade l'ultimo tabù, quando arriveranno

18 agosto 2023 a

Cade un nuovo tabù. Gli Stati Uniti hanno dato il via libera a Danimarca e Olanda per la consegna dei caccia F-16 all’Ucraina. Il ministro della difesa olandese, Wopke Hoekstra, ha confermato e celebrato sui social l'ok americano che costituisce «un importante risultato per l’Ucraina nella difesa del suo popolo e del suo Paese». «Ora discuteremo la cosa con i nostri alleati europei», ha aggiunto. Anche il ministro degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, ha ringraziato per la «amichevole lettera» che gli è stata inviata dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che fornisce «alcune opzioni di attuazione». Anche lui ha detto che ora bisognerà discutere con gli alleati i prossimi passi.

L’Ucraina vede così soddisfatta la richiesta che avanza da mesi, anche se è conscia del fatto che i caccia potranno arrivare solo al prossimo anno inoltrato. «È ovvio che non potremo difendere l’Ucraina questo autunno ed inverno con gli F-16», ha dichiarato questa settimana un portavoce dell’Aeronautica di Kiev, Yuri Ignat, in un’intervista alla televisione ucraina, sottolineando che spera che inizi «nel futuro immediato» l’addestramento dei piloti ucraini. Nei giorni scorsi è stato riportato che l’addestramento dei piloti ucraini all’utilizzo degli F-16 non potrà essere completato prima del prossimo giugno.

Intanto dagli Stati Uniti continuano a giudicare deludenti gli sviluppi sul campo delle forze ucraine. L'intelligence community Usa ritiene che la controffensiva estiva ucraina non riuscirà a raggiungere la città chiave sudorientale di Melitopol, rivelano fonti informate al Washington Post, sottolineando che, se questa previsione sarà corretta, Kiev non raggiungerà il suo principale obiettivo di tagliare alla Russia il collegamento via terra con la Crimea. Le fonti Usa respingono inoltre le critiche riguardo al fatto che con gli F-16 o i missili a lungo raggio il risultato della controffensiva sarebbe stato diverso. Caccia che comunque saranno nelle disponibilità dell'Ucraina.