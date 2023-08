Albania, italiani fuggono dal ristorante senza pagare. Meloni fa saldare all'ambasciata

18 agosto 2023 a

Un gruppo di turisti italiani scappa da un ristorante di Berat senza pagare il conto. È andata proprio come ha raccontato Edi Rama in un passaggio della sua intervista a La Stampa, e così quel conto in un ristorante di una pittoresca cittadina albanese rimasto da pagare perché gli avventori, italiani avevano scelto di scappare invece di mettere mano alla carta di credito, ora è stato saldato. Dall’ambasciata italiana a Tirana. Su precisa indicazione di Giorgia Meloni. Prequel: racconta il premier albanese, in una delle interviste in cui parla del recentissimo e breve soggiorno di Meloni nel Paese delle Aquile, che «c’è un altro episodio in cui ho pensato "Meloni è un gigante"» e spiega che si tratta di quando ha detto al presidente del Consiglio italiano dell’episodio del gruppo di italiani fuggiti da un ristorante di Berat senza pagare il conto, specificando anche che «sui media albanesi e su Tik-Tok non si parlava d’altro».

«Quando l’ho raccontato a Giorgia, tutti ridevano», dice ancora Rama svelando che «lei ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore "vada subito a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato. L’Italia - sono sempre le parole di Meloni riferite da Rama - non può perdere di rispetto all’estero"». E infatti, riporta una nota comparsa sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Tirana, «su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat». «Gli italiani rispettano le regole e saldano i propri debiti - si legge ancora nella nota ufficiale - e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano».