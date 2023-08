Giorgia Meloni ospite di Edi Rama: "Sorella d'Albania, fratello d'Italia"

17 agosto 2023 a

Si è concluso il breve soggiorno del premier in Albania a cavallo di Ferragosto. Giorgia Meloni, ospite nei giorni scorsi del primo ministro albanese Edi Rama, secondo quanto si apprende, è tornata oggi in Puglia dove aveva cominciato le sue vacanze in famiglia, in una masseria a Ceglie Messapica. E qui dovrebbe fermarsi ancora per qualche giorno prima del rientro a Roma. "La Puglia è una regione straordinaria. Una perla italiana nella quale cultura e storia si fondono alle bellezze della natura, tra ulivi secolari e spiagge mozzafiato. Per non parlare delle eccellenze enogastronomiche che raccontano una tradizione culinaria a cui non si può che cedere, con buona pace della dieta", aveva dichiarato il Presidente del Consiglio al Nuovo Quotidiano di Puglia. A circolare sui social network è ora lo scatto che ritrae la leader di Fratelli d'Italia in compagnia del premier albanese Edi Rama.

Blitz a sorpresa in Albania, Meloni a Tirana per l'incontro con Edi Rama

Il premier albanese, Edi Rama, ha postato sui social una foto che lo ritrae con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ringraziandola per i giorni trascorsi in Albania, in una parentesi delle sue vacanze in Puglia. "Sorella d’ Albania. Fratello d’Italia", ha scritto Rama a commento della foto. "Grazie Giorgia. È stato un onore", ha aggiunto alla fine del post. Nella foto, che presto ha fatto il giro del web, si riconoscono, in un momento informale, anche il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Come riporta l'emittente televisiva "Top Channel", Meloni ha soggiornato a Valona nel complesso residenziale del governo albanese con il marito Andrea Giambruno, la figlia Ginevra, la sorella Arianna e il cognato e ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Sempre stando all'emittente, poi.l'arrivo del premier in Albania sarebbe coinciso con quello dell’ex premier britannico Tony Blair, che avrebbe incontrato in occasione di una cena. Mancano, però, conferme ufficiali.