Guerra Ucraina, Kuleba rassicura: armi degli alleati solo su territorio ucraino

Il ministro degli Esteri ucraino ha rassicurato gli alleati: le armi fornite dall'Occidente non saranno usate sul suolo russo. "Se i nostri partner ci chiedono di garantire che tale arma sarà usata solo sul territorio ucraino, noi diamo questa garanzia e la manteniamo", ha dichiarato Dmitro Kuleba all'Afp. Ha poi ribadito che l'Ucraina non rinuncerà ai suoi territori per aderire alla Nato.

Kiev allo scoperto sugli attacchi in Crimea. E avverte: "Non finirà presto"

L’ Ucraina ha dato "garanzie" che non userà armi occidentali sul territorio russo. Lo ha riferito il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba all’Afp. "Se i nostri partner ci chiedono di garantire che questa o quell’arma sarà usata solo sul territorio ucraino, noi diamo questa garanzia e la rispettiamo", ha detto Kuleba. Nel corso dell’intervista il capo della diplomazia ucraina, Dmytro Kuleba, sempre in merito alle garanzie rese ai Paesi occidentali, ha inoltre chiarito che "ci sono state alcune occasioni in cui abbiamo fatto tali promesse e le abbiamo mantenute".

Il sostegno dei partner occidentali, sarà, però, ancora indispensabile. Stando alle parole del ministro degli Esteri ucraino, "L’ Ucraina avrà bisogno delle armi dell’Occidente finché non avrà vinto" la guerra. "Finchè non avremo vinto, avremo bisogno di altre armi, dobbiamo andare avanti perché la guerra è una realtà e in questa realtà dobbiamo vincere", ha quindi aggiunto Kuleba. "Non c’è altra soluzione", ha insistito il ministro nell’intervista all’Afp. L'esercito ucraino libererà tutti i territori occupati dalle forze russe, indipendentemente dal tempo necessario, ha continuato Kuleba, aggiungendo che questo è il desiderio del popolo ucraino. "Il nostro obiettivo è la vittoria, la vittoria sotto forma di liberazione dei nostri territori all'interno dei confini (dell'Ucraina) del 1991. E non ci importa quanto tempo ci vorrà", ha detto. "Finché il popolo ucraino condividerà questo obiettivo, il governo ucraino si muoverà mano nella mano con il proprio popolo", ha concluso.