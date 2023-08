Prigozhin, quanto resisterà a Putin. Parla Grozev: due ipotesi agghiaccianti

16 agosto 2023 a

Dopo il disgelo di facciata con il capo delle milizie della Wagner Prigozhin, Putin sembra pronto a servire quella vendetta che giusto poche settimane fa il direttore della Cia, William Burns, si diceva sicuro che sarebbe arrivata. Mosca, dopo l'ammutinamento, avrebbe nel mirino la brigata. Spunta però una profezia allarmante. "Entro sei mesi o Prigozhin sarà morto o ci sarà un secondo golpe contro Putin": così Christo Grozev, capo delle indagini sulla Russia per Bellingcat, il sito internazionale di investigazioni giornalistiche, autore di numerosi scoop sui complotti e gli assassinii organizzati dal Cremlino.

Come riporta la Repubblica, Christo Grozev, autore già di importanti rivelazioni (come quelle sull’assassinio del 2015 a Mosca di Boris Nemtsov, l’allora leader dell’opposizione, e sul tentato assassinio nel 2018 da parte di due agenti del Gru, il servizio segreto militare russo, di Sergej Skripal, un ex-agente del Kgb che ha ricevuto asilo politico in Inghilterra), lo scorso gennaio aveva rivelato pubblicamente: "Entro sei mesi Prigozhin si rivolterà contro Putin". Effettivamente il tentato golpe del patron della Wagner è avvenuto il 23 giugno, dunque entro il periodo di sei mesi da lui preventivato.

Ora, secondo il giornalista investigativo di Bellingcat, le sorti del rapporto tra Putin e Prigozhin sono segnate. "Dopo il tentato golpe di giugno, Putin è andato in tv e ha definito Prigozhin un traditore”, ha affermato Grozev in una lunga intervista al Financial Times. “Tutti sanno cosa fa Putin a coloro che definisce traditori. Ma stavolta non è successo nulla. Chiaramente Putin vuole vedere Prigozhin morto, ma non può ancora farlo. Io dico che entro sei mesi o Prigozhin sarà morto o ci sarà un secondo golpe contro Putin. Sono agnostico fra le due possibilità, ma fermamente convinto che una delle due si verificherà", ha aggiunto.