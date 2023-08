Guerra Ucraina, la Nato smentisce Jenssen: continua sostegno all'Ucraina

16 agosto 2023 a

a

a

Le parole di Jenssen sul l'integrità territoriale dell'Ucraina fanno ancora discutere. Dopo alcune ore, però, è arrivata la smentita o la precisazione da parte dei vertici dell'Alleanza atlantica che assicurano Kiev sul fatto che la posizione dei vertici militari non è cambiata. E il sostegno all'Ucraina continua.

"Così finirebbe la guerra", l'offerta a sorpresa della Nato fa infuriare Kiev

«Continueremo a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario e ci impegniamo a raggiungere una pace giusta e duratura. La posizione dell’Alleanza è chiara e non è cambiata». È quanto ha dichiarato all’emittente statale ucraina Suspilne un portavoce della Nato, in commento alle parole di Stian Jenssen, capo di stato maggiore del segretario generale Jens Stoltenberg, secondo cui l’Ucraina potrebbe dover sacrificare territorio in cambio dell’adesione alla Nato. Kiev ha definito l’idea «ridicola» e «assolutamente inaccettabile».