Ucraina, la profezia di Vereshchuk: quando finirà la guerra contro la Russia

La guerra in Ucraina non finirà presto. Parola della vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk. Il conflitto che si sta combattendo durerà ancora almeno fino alla prossima estate e forse anche oltre. «fra 2-3 settimane», «entro la fine dell’anno» o «la prossima primavera». Lo afferma la vicepremier, Iryna Vereshchuk, in un post su Telegram. «Quanto durerà la guerra? Dobbiamo essere onesti. In questa guerra, il percorso verso la vittoria sarà lungo e difficile. "2-3 settimane", "entro la fine dell’anno", "la prossima primavera": tutto questo non è vero», scrive Vereshchuk. «Dobbiamo prepararci a una lunga lotta. I cittadini e il governo - tutti devono prepararsi a una guerra lunga e difficile. Solo allora vinceremo», aggiunge.

«Non pensiamo al dopo. Facciamo del nostro meglio qui e ora. Con calma. Giorno per giorno. E ci sosteniamo a vicenda. Anche questo è importante. È per questo che siamo sopravvissuti l’anno scorso. È per questo che alla fine vinceremo», scrive ancora la vicepremier ucraina, sottolineando che «ci stiamo preparando per una maratona, non per uno sprint, per un combattimento di 12 round, non di 3». «La corruzione è un tradimento. Se non la combattiamo con forza, non funzionerà», scrive ancora Vereshchuk.