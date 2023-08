Kiev rivendica gli attacchi al ponte di Crimea e diffonde i video inediti

16 agosto 2023 a

Un tassello importante si aggiunge alla narrazione della guerra in Ucraina. Il Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) ha confermato per la prima volta la responsabilità degli attacchi dello scorso ottobre e dello scorso luglio al ponte di Crimea e ha fornito in esclusiva alla Cnn i video dell'attentato del mese passato. Finora Kiev aveva tenuto un basso profilo sugli attacchi, confermando il proprio coinvolgimento con dichiarazioni anonime e riferimenti a "oggetti galleggianti non identificati", ha reso noto la Cnn, facendo luce sul fatto che la rivendicazione segni un tentativo "insolitamente diretto" di allertare Mosca sulla minaccia che questi nuovi droni rappresentano.

CNN received footage from the Ukrainian SBU, showing how the Kerch Bridge was hit by USVs.#Ukraine #Crimea #Kerch pic.twitter.com/kuL9BonQVd — (((Tendar))) (@Tendar) August 16, 2023

"Siete interessati a sapere come sono fatti esattamente i droni di superficie (marini ndr) della Sbu (Servizio di sicurezza ucraino ndr)? Siete i benvenuti: pubblichiamo foto e video unici di Sea Baby. La rotta è solo in avanti, verso la Vittoria!", ha poi scritto su Telegram il Servizio di sicurezza ucraino, pubblicando foto e video delle armi utilizzate negli attacchi al ponte. Nel video si vede un primo drone, imbottito con 850 kg di esplosivo, avvicinarsi al pilone colpito e un secondo drone che si muove verso il lato ferroviario del ponte. L'attacco di luglio al ponte di Crimea è stato ripreso dall'interno dell'imbarcazione senza pilota, oltre che dall'esterno attraverso le telecamere a circuito chiuso installate sul ponte stesso. Fonti dell'Sbu, infatti, hanno anche fornito alla Cnn due video a circuito chiuso che mostrano il momento dell'impatto del drone marino sulla sezione stradale del ponte, e poi l'esplosione di un secondo drone che colpisce dalla direzione opposta la sezione ferroviaria della struttura circa cinque minuti dopo.

Attacco di Kiev al ponte di Crimea. Russia: "Non rimarrà senza risposta"

Il capo del Sbu, Vasyl Maliuk, ha spiegato alla Cnn che l'attacco di luglio è stato realizzato con droni marini sperimentali - i Sea Baby - e che ne seguiranno altri. "I droni di superficie marini sono un'invenzione unica del servizio di sicurezza dell'Ucraina", ha affermato Maliuk. "Usando questi droni abbiamo recentemente condotto con successo un colpo al ponte di Crimea, alla grande nave d'assalto Olengorskiy Gornyak e alla petroliera SIG".