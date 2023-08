Guerra in Ucraina, “mappa in mano”. Il clamoroso tradimento dell'ufficiale russo

13 agosto 2023 a

Un video apparso sul web mostra un ufficiale russo catturato dagli ucraini che illustra su una mappa le posizioni dei soldati di Mosca presenti sulla riva sinistra del fiume Dnipro. Secondo il canale Telegram russo Grey Zone, si dovrebbe trattare proprio del maggiore Tomov, comandante del battaglione russo 1822, che era scomparso qualche giorno fa, probabilmente catturato durante un raid delle forze speciali dell’Ucraina che ha colto di sorpresa le truppe di Vladimir Putin. La storia è raccontata dal sito del Kyiv Post, che spiega come le immagini del video non siano state verificate in maniera indipendente.

Secondo il think tank americano Institute for the study of war, gli ucraini hanno condotto l’otto agosto un raid sulla riva sinistra del fiume Dnipro, dove sono approdati su sette barche con 6-7 persone ciascuna, vicino all’area di Kozachi Laheri, e sono penetrate di 800 metri oltre le linee di difesa russe. Uno dei migliori successi della controffensiva di Kiev contro le forze della Russia.