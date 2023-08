Russia e Cina "più che alleate". Shoigu: cosa succede a Taiwan, nuova guerra?

15 agosto 2023 a

La guerra ma anche l'asse con la Cina e il parallelismo tra la situazione a Taiwan e quella che ha portato all'invasione dell'Ucraina. Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, è intervenuto alla Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale lancia ndo non pochi messaggi all'Occidente. "L’operazione militare speciale ha posto fine al dominio dell’Occidente collettivo nella sfera militare - ha detto il ministro di Vladimir Putin - La sua capacità di imporre i propri interessi in varie regioni del mondo è stata notevolmente ridotta. I cambiamenti in corso hanno aumentato il ruolo dei Paesi dell’Asia, Africa e America Latina nel sistema mondiale, anche nell’uso delle risorse naturali per lo sviluppo sovrano degli Stati".

Shoigu ha osservato che durante il conflitto l’esercito russo ha sfatato molti miti sulla superiorità degli standard militari occidentali:: "È diventato ovvio che l’uso di armi occidentali, i metodi Nato presumibilmente avanzati di pianificazione delle operazioni, metodi di comando e controllo delle truppe e il loro addestramento non possono garantire la superiorità sul campo di battaglia".

Avremo presto una guerra in Asia? "L’Occidente sta aggravando la situazione intorno a Taiwan. Ci sono una serie di analogie nei metodi di lavoro che erano stati precedentemente utilizzati per minare la situazione intorno all’Ucraina", ha detto il ministro secondo cui l’aggravamento è legato principalmente alla fornitura di armi, alla crescita dei sentimenti nazionalisti nei media, alla formazione di un’élite dominante antinazionale e filo-occidentale. "Il cinismo sta nel fatto che allo stesso tempo ci sono appelli da Washington per un dialogo con Pechino a vari livelli", ha sottolineato. "I rapporti tra la Federazione Russa e la Cina hanno superato sotto tutti gli aspetti il ​​livello dei legami strategici, diventando più che alleate, la Federazione Russa rafforzerà la cooperazione militare con i paesi della regione Asia-Pacifico", ha detto il ministro russo.