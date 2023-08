Ucraina, gli 007 britannici: così Putin vuole tirare la Bielorussia nella guerra

11 agosto 2023 a

La Bielorussia guidata da Aleksandr Lukashenko è l'alleato più fedele della Russia Vladimir Putin e un suo ruolo in modalità anti-Nato nell'ambito della guerra in Ucraina. Il Ministero della Difesa britannico ha pubblicato il suo rapporto quotidiano di intelligence sul conflitto e oggi l’attenzione è rivolta alla Bielorussia. Secondo gli analisti di Londra infatti le esercitazioni militari che si svolgono con l’alleato russo sono «molto probabilmente parte del ciclo di addestramento di routine dell’esercito bielorusso», ma «tuttavia, la Russia è quasi certamente desiderosa di promuovere le forze bielorusse in modalità anti-Nato».

Nei giorni scorsi la Polonia ha inviato ulteriori truppe al confine con la Bielorussia, in parte per aiutare la sua forza di guardia di frontiera nel far fronte ai flussi di migranti che la Bielorussia permette di passare nell’UE, e in parte per contrastare quella che viene percepita come una minaccia, ovvero l’arrivo delle forze mercenarie Wagner nello stato confinante. La Polonia infatti intende spostare 10mila militari sul confine con la Bielorussia, secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa Mariusz Błaszczak. «Circa 10mila soldati saranno al confine, dei quali 4mila direttamente a sostegno della guardia di frontiera e 6mila di riserva», ha detto in un’intervista radiofonica. «Sposteremo l’esercito più vicino al confine con la Bielorussia per spaventare l’aggressore in modo che non osi attaccarci», ha poi aggiunto il ministro polacco. Il vice ministro dell’Interno, Maciej Wąsik, in precedenza aveva annunciato il dispiegamento di 2mila soldati sul confine della Bielorussia. La scorsa settimana la Polonia ha accusato Minsk di aver violato il suo spazio aereo con il sorvolo di alcuni elicotteri