Germania, un arresto per spionaggio nelle forze armate: "Segreti ai russi"

Preoccupazione per la sicurezza in Germania dopo l'arresto per spionaggio in favore della Russia di un funzionario dell'Ufficio acquisti della Bundeswehr, le forze armate della Repubblica Federale tedesca e la loro amministrazione civile. Mercoledì 9 agosto gli investigatori dell'ufficio della Polizia criminale federale tedesca (BKA) hanno arrestato un dipendente delle forze armate per sospetta attività di agente segreto. La ministra federale dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, ha sottolineato l’aggravarsi della situazione della sicurezza in Germania a seguito della guerra in Ucraina. «La guerra di aggressione russa contro l’Ucraina ha anche cambiato la situazione della sicurezza in Germania», ha detto Faeser ai giornali del gruppo Funke. «La minaccia di spionaggio, campagne di disinformazione e attacchi informatici ha assunto un’altra dimensione», ha detto Faeser.

Ieri la procura federale di Coblenza ha comunicato l’arresto di un dipendente delle Forze armate tedesche. L’uomo è stato accusato di aver lavorato per i servizi segreti russi. Si dice che abbia contattato più volte l’ambasciata russa a Berlino e il consolato generale a Bonn di sua spontanea volontà e abbia offerto la propria collaborazione. Il caso mostra «che le nostre autorità di sicurezza tengono d’occhio lo spionaggio russo in Germania e stanno adottando le adeguate contromisure», ha affermato la ministra. «Le nostre agenzie di sicurezza sono estremamente vigili. Abbiamo unito le forze e aumentato le protezioni per affrontare le minacce attuali. Soprattutto in tempo di guerra, la leadership del Cremlino fa affidamento sul lavoro dei servizi segreti russi», ha spiegato ancora Faeser, sottolineando che, per contrastare le attività dell’intelligence di Mosca in Germania, il governo di Berlino ha adottato misure drastiche.

Già lo scorso dicembre, un dipendente del Servizio federale di intelligence esterna tedesco (Bnd) è stato arrestato per presunta divulgazione di segreti di Stato a un servizio di intelligence russo. L’uomo e un presunto complice arrestato a gennaio sono indagati per tradimento. L’anno scorso c’è stato un caso di un riservista nell’ambiente della Bundeswehr che è stato condannato alla libertà vigilata per sospette attività di intelligence.