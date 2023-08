Usa, arrivano le armi laser. "Energia altamente concentrata": perché sono letali

07 agosto 2023 a

L'esercito degli Stati Uniti sta costruendo armi laser un milione di volte più potenti di qualsiasi altro mezzo usato prima. Il bisogno di sviluppare questi nuovi strumenti scaturisce dall'ascesa delle loitering munitions, caratterizzate da un elevato potenziale distruttivo, bassi costi di produzione e processi produttivi semplici e rapidi. A riportare la notizia è la rivista InsideOver.

Il 19 luglio 2023 la compagnia statunitense Lockheed Martin ha ottenuto un contratto da 221 milioni di dollari per lo sviluppo di un sistema di difesa laser ad alto potenziale, il cui completamento è stimato per il 2025. Si tratta di un' "other transaction authority", cioè una forma di transazione diversa dai tradizionali contratti, concessa in caso di progetti di ricerca portati avanti nell'ambito della difesa.

Come si legge sul sito, "nel presente caso il progetto riguarda un sistema High Energy Laser (Hel), appartenente alla categoria dei directed-energy weapon (Dew). I Dew rappresentano sistemi d’arma volti a impiegare contro il nemico energia altamente concentrata, piuttosto che proiettili solidi". E ancora: "L’energia impiegata spazia tra le diverse regioni dello spettro elettromagnetico a seconda dello strumento considerato, nel caso degli Hel si tratta di energia termica, volta a surriscaldare l’oggetto nemico al punto tale da far detonare le testate interne".