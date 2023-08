Guerra in Ucraina, “entro agosto”. Imprevisto sulla pace: arriva il cessate il fuoco?

07 agosto 2023 a

Un barlume di speranza per una pace tra Russia e Ucraina ad un anno e mezzo dall’inizio della guerra. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, vuole proporre al suo omologo russo, Vladimir Putin, la ripresa dei colloqui di pace per raggiungere un cessate il fuoco anticipato durante i colloqui bilaterale in programma questo mese in Turchia. Il piano del “Sultano” è stato riferito all’agenzia Sputnik da una fonte dell’amministrazione turca.

«Il presidente offrirà la sua mediazione per risolvere il conflitto e ribadirà la tesi secondo cui non ci saranno vincitori della guerra e vinti nel processo di pace. Come sapete, Ankara ha più volte sostenuto un cessate il fuoco sostenibile e la ripresa delle trattative il prima possibile», ha rivelato la fonte. «Continuiamo i nostri sforzi. Oggi il presidente è probabilmente l’unico leader mondiale che gode della sincera fiducia dei leader di Russia e Ucraina, che può essere in costante contatto con loro e che sta facendo tutto il possibile per portare la pace nella regione», ha aggiunto la persona vicina ad Erdogan, che spera di accreditarsi agli occhi del mondo come il fautore della pace tra Putin e Volodymyr Zelensky.