Kai Cenat arrestato a New York: l'influencer scatena il panico, assalto in piazza

La polizia di New York ha arrestato l’influencer Kai Cenat per aver provocato caos e panico nella centrale Union Square dove migliaia di persone sono accorse dopo che lui aveva annunciato sulle piattaforme Twitch e Youtube che sarebbero state distribuiti computer e console per videogiochi. Si sta valutando la possibilità di incriminare Cenat per incitamento alla rivolta, ha dichiarato Jeffrey Maddrey, capo del Nypd. Ci sono state anche altri arresti tra le migliaia di teenager che hanno invaso la piazza, salendo sui veicoli parcheggiati, scagliando oggetti contro i finestrini, lanciando sedie. Presi d’assalto anche autobus del servizio pubblico newyorkese.

Si registrano alcuni feriti anche tra gli agenti che, in tenuta anti-sommossa, per un paio d’ore si sono confrontati con i ragazzi che hanno scagliato contro di loro bottiglie e anche vasi di fiori del parco. Il 21enne Cenat è un video creator con 6,5 milioni di follower su Twitch e 4 milioni su Youtube, dove ha pubblicato 299 video che hanno avuto 276 milioni di visualizzazioni. Lo scorso dicembre ha vinto il premio «streamer dell’anno» al 12° Streamy Awards. Ieri è stato prelevato dalla polizia nel veicolo parcheggiato nella piazza da dove stava trasmettendo in livestreaming l’evento. Il potere dei social.