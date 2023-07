Selvaggia Lucarelli, la vendetta social di Chiara Ferragni: un like crea il panico

Alice Antico 31 luglio 2023 a

Chiara Ferragni, dopo diverse accuse ricevute da parte di Selvaggia Lucarelli nel corso di questi anni, si è presa ufficialmente la sua piccola vendetta social. In che modo? Mettendo un like a un post contro la giornalista. Ferragni ha colto la palla al balzo per mettere like al commento di un utente su Twitter che polemizzava contro Lucarelli, in merito al suo parere sull’ultima grande diatriba di Giulia De Lellis. Questo perché la presenza di Giulia De Lellis in Israele ha causato un enorme polemica mediatica: tutto il web si è scatenato contro l’influencer, in primis la stessa Selvaggia Lucarelli. Sul web la De Lellis è stata duramente attaccata da diversi volti noti: Selvaggia Lucarelli, che solitamente non è poi così morbida nelle sue critiche, si è limitata questa volta a suggerirle di studiare e informarsi prima di frequentare certi posti. La tirata d’orecchie è stata fin troppo soft nei confronti della De Lellis, al punto che qualcuno se n’è accorto.

“Quindi sei Selvaggia Lucarelli e attacchi i Ferragnez e chiunque altro sulla qualunque e anche pesantemente. Poi però tocca a Giulia De Lellis e, facendo parte della tua stessa agenzia, le dai solo della povera ignorante che non sapeva. I giornalisti seri proprio”, questo il commento di utente su Twitter. Un altro utente ha aggiunto: “Quindi Selvaggia Lucarelli difende una nel suo stesso management (Giulia De Lellis), quando si è strappata i capelli per molto, molto meno nello scagliarsi alla cieca contro altri”. Insomma, tutti commenti da parte di utenti che hanno difeso la Ferragni a scapito di Lucarelli e che sono saltati all'occhio proprio per la presenza di un like da parte di Chiara Ferragni. Chissà se l’influencer, con questa semplice mossa, si sia tolta qualche sassolino dalla scarpa.