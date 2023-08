Lisbona, Papa Francesco accolto da 500.000 persone per la Gmg

03 agosto 2023 a

Una folla di giovani, circa 500mila persone, ha accolto Papa Francesco al suo ingresso al parque Eduardo VII di Lisbona per la cerimonia di accoglienza della 37esima Giornata Mondiale della Gioventù. Il Pontefice, a bordo della jeep bianca, ha compiuto alcuni giri tra le migliaia di ragazzi che lo attendevano. Un «tappeto» colorato per tutta l’area del parco con le numerose bandiere di tutto il mondo. «Siamo la gioventù del Papa!» hanno urlato in coro al suo passaggio.

Dopo l’esecuzione di un canto ci sarà un breve saluto di benvenuto del Patriarca di Lisbona, cardinale Manuel Clemente. Dopo i riti introduttivi, l’orazione e la lettura di un brano del Vangelo, il Papa pronuncerà il Suo discorso. Al termine, dopo la recita delle Litanie e del Padre Nostro, la Benedizione finale e il momento di invio, Papa Francesco rientrerà in auto alla Nunziatura apostolica di Lisbona.