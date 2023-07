Droni su Mosca, 007 ucraini allo scoperto: "Altri attacchi più potenti"

24 luglio 2023 a

a

a

L'Ucraina vuole portare la guerra in Russia con frequenza sempre maggiore. Kiev esce allo scoperto e annuncia la volontà di effetuare nuovi attacchi con droni come quelli della notte su edifici di Mosca. "Continueranno e aumenterà la portata" degli attacchi ucraini con droni come quelli che hanno interessato la regione di Mosca nelle scorse ore, ha dichiarato Andriy Yusov, portavoce dell’intelligence militare ucraina, al ’Kyiv Post’. Secondo il quotidiano, la capitale russa è stata scossa da due esplosioni dopo che un drone si è schiantato in Komsomolsky Prospekt, vicino al ministero della Difesa, mentre un altro velivolo ha colpito un centro commerciale. Per le autorità russe, invece, i due droni sono stati intercettati e si sono schiantati. Sui social ci sono video che mostrano il fumo e i danni su almeno un palazzo.

"Dateci lo scudo aereo". L'appello di Zelensky alla Nato

"Gli attacchi alle strutture chiave del settore della sicurezza russa situate a Mosca testimoniano il fatto che il regime di Putin non è in grado di controllare completamente il cielo neanche per proteggere le strutture più importanti", ha affermato Yusov.

"A Odessa attacco spudorato e brutale". Anche l'Unesco condanna l'escalation di Putin

Intanto un funzionario della sicurezza ucraina ha rivendicato la responsabilità di Kiev per gli attacchi di droni nella notte che hanno colpito la capitale russa di Mosca ma anche la Crimea. "I droni hanno attaccato la capitale e la Crimea la scorsa notte. La guerra elettronica e la difesa aerea sono sempre meno in grado di proteggere i cieli degli occupanti", ha scritto Mykhailo Fedorov, ministro ucraino della trasformazione digitale, in un post su Telegram. "Qualunque cosa accada, ce ne saranno di più", ha aggiunto l'esponente del governo in linea con quanto detto da Yusov. Il ministero di Fedorov, come riferisce la Cnn, è responsabile dell’iniziativa ucraina "Esercito di droni", il piano di approvvigionamento di droni del governo.