Guerra Ucraina, contro la Russia Zelensky chiede lo scudo aereo

Scudo aereo, l'appello di Zelensky alle potenze occidentali. Il presidente dell'Ucraina chiede all'Occidente la fornitura di un sistema anti-missilistico per opporsi ai continui attacchi da parte delle forze del Cremlino.

«L’Ucraina ha bisogno di un vero e proprio scudo celeste: è l’unico modo per sconfiggere il terrore missilistico russo». Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’attacco missilistico russo contro la città di Odessa. «Abbiamo già dimostrato di poter abbattere anche i missili russi di cui i terroristi si vantavano. Grazie all’aiuto dei nostri partner e ai sistemi di difesa aerea forniti all’Ucraina, i nostri difensori del cielo hanno salvato migliaia di vite», aggiunge Zelensky, «ma abbiamo bisogno di più sistemi di difesa aerea per tutto il nostro territorio, per tutte le nostre città e comunità. Il mondo non deve abituarsi al terrore russo: il terrore deve essere sconfitto. Ed è possibile!».