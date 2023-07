Egitto, Patrick Zaki è stato rilasciato. Cos'ha fatto appena liberato

20 luglio 2023 a

Patrick Zaki è stato liberato. «Sono davvero contento: temevo di passare un altro anno e due mesi in carcere, ora spero di tornare presto in Italia»: sono le prime parole di Patrick Zaki, all’uscita dal carcere di Mansura in Egitto, pronunciate in inglese ai microfoni Rai.«Patrick ora è libero tra la sua famiglia e i suoi amici, grazie a tutti coloro che hanno mostrato solidarietà e sostegno». È quanto si legge in un messaggio in inglese, arabo e italiano sulla pagina Facebook "Patrick Libero" dedicata agli aggiornamenti sul caso Zaki.

باتريك على الأسفلت pic.twitter.com/TQvybEXQoy — hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) July 20, 2023

Nel post viene pubblicata una foto di Zaki sorridente che fa il segno della vittoria con la mano destra alzata. La stessa immagine diffusa su Twitter da Hossam Bahgat, attivista per i diritti umani, direttore dell’Eipr (Egyptian Initiative for Personal Rights). «Patrick in strada», twitta Bahgat all’indomani della notizia della grazia concessa a Zaki dal presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi.