Controcorrente, Padellaro zittisce il piddino Ricci: “Su Patrick Zaki successo del governo”

19 luglio 2023 a

a

a

Si discute della grazia concessa dall’Egitto a Patrick Zaki nel corso della puntata del 19 luglio di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili. A tendere la mano al centrodestra è Antonio Padellaro, fondatore de Il Fatto Quotidiano, che riconosce i meriti dell’esecutivo sulla questione: “Certamente è un risultato positivo ottenuto dal governo Meloni, non è che ci si può girare attorno, è così. Evidentemente ha lavorato bene il ministero degli Esteri, l’intelligence pure, quindi Zaki torna a casa. Il caso di Giulio Regeni resta enorme, ma vediamo un aspetto alla volta”.

"Quando non trova ragioni...": Crosetto mette all'angolo Bonelli

Di diversa opinione Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed esponente del Partito Democratico, che non riesce ad ammettere il buon operato del governo: “Non esagererei, sicuramente è un successo, per Zaki e per tutte le persone e le associazioni che si sono mobilitate per lui, è una vittoria di tutti, c’è stato un movimento fortissimo. Bene ha fatto il governo a giocare un ruolo attivo in questa dinamica col governo egiziano, oggi festeggiamo tutti. Ma dire adesso che questa questione è una cartina di tornasole su un successo italiano generale in politica estera… Insomma… Avrei molto da ridire su questo tema, a partire dalla questione europea, dove – così Ricci tira in ballo altre questioni - spesso e volentieri gli alleati di Meloni sono quelli contro gli interessi dell’Italia, perché ognuno è sovranista a casa propria”.