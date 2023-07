Putin al vertice Brics: "Il Sudafrica deve arrestarlo": cosa rischia

19 luglio 2023 a

Vladimir Putin rischia di finire in manette? Un eventuale arresto in Sudafrica del presidente russo su mandato della Corte penale internazionale (Cpi) equivarrebbe a una dichiarazione di guerra alla Russia, ha detto il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa in alcuni documenti inviati all’Alta Corte della provincia sudafricana di Gauteng. "Sarebbe un esercizio sconsiderato, incostituzionale e illegale dei poteri conferiti al governo dichiarare guerra alla Russia arrestando il presidente Putin", ha affermato Ramaphosa, citato dal quotidiano locale News 24. "Sarebbe incompatibile con la nostra costituzione rischiare di entrare in guerra con la Russia - ha aggiunto il presidente sudafricano - Ho l’obbligo costituzionale di proteggere la sovranità nazionale, la pace e la sicurezza della repubblica e di rispettare, proteggere, promuovere e adempiere i diritti del popolo della repubblica alla vita e alla sicurezza".

Il Sudafrica è membro della Cpi la Corte penale internazionale dell'Aia che ha spiccato un ordine di arresto per Putin per crimini di guerra e pertanto lo Zar dovrebbe essere arrestato appena mette piede sul suolo africano per partecipare al vertice Brics dei Paesi emergenti. Ma a quanto pare non succederà. Putin è stato invitato al summit in programma dal 22 al 24 agosto a Johannesburg, da (Sudafrica, Brasile, Cina, India e Russia. Pretoria si è rifiutata di condannare la Russia all'inizio della guerra in Ucraina e nel Paese africano ora il caso Putin è politico con l'opposizione dell'Alleanza democratica (Da) che chiede la governo l'arresto del leader russo.