Guerra in Ucraina, Putin minaccia Kiev: risponderemo all'attacco

Il presidente russo Vladimir Putin, in una riunione relativa alla situazione sul ponte di Crimea ha affermato che Mosca «ovviamente risponderà all’attacco terroristico del regime di Kiev» e il ministero della Difesa sta preparando «proposte adeguate» in merito. Lo riporta Ria Novosti. A causa delle esplosioni 2 adulti sono stati uccisi mentre un bambino è rimasto ferito. I danni alla struttura sono ancora in fase di valutazione. Infatti I danni provocati dall’attacco con i droni ucraini al ponte di Crimea devono essere pienamente valutati prima di procedere alle riparazioni. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, assicurando che «le opere di riparazione dovranno iniziare quanto prima è possibile». In una videoconferenza Putin ha chiesto al vice primo ministro Marat Khusnullin di riferirgli le necessità in uomini e mezzi per il ripristino dell’infrastruttura.

"Kiev userà presto le bombe a grappolo". Putin: lo faremo anche noi

Il capo del Cremlino accusa Kiev di aver effettuato un atto terroristico Quello contro il ponte della Crimea è stato un «attacco terroristico del regime di Kiev. Si tratta di un crimine insensato dal punto vista militare e crudele perché civili innocenti sono stati feriti e uccisi». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando alla televisione di Mosca. Putin ha chiesto all’Fsb, il servizio di sicurezza federale, di «indagare in dettaglio su quanto accaduto» e rafforzare la sicurezza.