Onu, allarme sul clima: le ondate di caldo saranno sempre più intense

La tempesta di calore che sta stringendo in una morsa l'Italia non sembra arrivata a una tregua. Anzi. L'allarme caldo è destinato a durare e a intensificarsi nel tempo. Il mondo si dovrebbe preparare ad affrontare ondate di caldo sempre più intense. È l’avvertimento lanciato dall’Onu mentre nell’emisfero settentrionale le temperature hanno raggiunto livelli record. «Questi eventi continueranno a crescere di intensità e il mondo deve prepararsi a ondate di caldo più intense», ha affermato John Nairn, esperto dell’Organizzazione meteorologica mondiale dell’Onu.

La delicata situazione delle temperature sta mettendo in ginocchio anche l'estremo oriente. Dopo l’allerta alla popolazione diffusa dall’Agenzia meteorologica nazionale giapponese (Jma), che segnalava temperature di oltre 35 gradi in 57 località, sono stati annunciati ora bollini rossi e temperature record oltre i 35 gradi in 157 aree del Paese, con una punta massima di 40 gradi nella prefettura di Gunma. Inviti a prestare massima attenzione in particolare alle fasce più deboli della popolazione quali bambini e anziani sono stati diffusi nella prefettura di Tochigi, nei sobborghi della capitale Tokyo e a Gunma, tutte con oltre 39 gradi, e Hyogo, Tottori e Fukuoka, nel Giappone occidentale, con massime oltre i 37 gradi.