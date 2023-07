Meteo, caldo infernale: ecco quanto durerà. Le previsioni-bomba di Giuliacci

17 luglio 2023 a

L'Italia è nella morsa del caldo ormai da settimane e tutti si domandano quando il meteo tornerà a essere più clemente. Il team del colonnello Mario Giuliacci fa chiarezza e spiega che il Paese, per ora "immerso in una cupola anticiclonica di estrema potenza", dovrà fare i conti con picchi di temperature ancora per un po'. Le nuove previsioni, però, indicano la possibile data della svolta.

Secondo gli esperti del sito meteogiuliacci.it , le isoterme, "linee di uguale temperatura a un certo livello di quota" non lasciano alcuna ombra di dubbio. La persistenza del caldo, stando a queste linee dei punti della superficie terrestre in cui le temperature sono costanti, non cesserà. Il meteo non indica nessun cambio di rotta. "Per circa dieci giorni le temperature saranno almeno 8 o 10 gradi sopra la media per quasi tutto il Centro e il Sud. Solo il Settentrione sarà ai margini di questa bolla rovente, anche se le temperature saranno comunque al di sopra delle medie, giacché decisamente meno estreme, soprattutto a nord del fiume Po", ammettono i meteorologi.

Poi, però, spiegano meglio: "Solo le regioni settentrionali e in particolar modo quelle nord-occidentali dovrebbero sentire dei refoli di aria fresca. O meglio la coda delle perturbazioni. Solo che sappiamo che questo è un connubio potenzialmente pericoloso. È noto che avere troppo caldo al suolo e aria fresca in quota è una miccia che potrebbe provocare fenomeni meteo di forte intensità". Questo rischio di fenomeni estremi, che comporta la possibilità di grandine e nubifragi, non scaccia quindi l'ondata di caldo, ma potrebbe addirittura potenziarla e renderla insopportabile.