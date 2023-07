Russia, la Wagner pubblica una foto da scandalo di Prigozhin: come appare

14 luglio 2023 a

Una foto che spiazza tutti. Il gruppo Wagner ha pubblicato sul proprio canale Telegram un’immagine che ritrae il fondatore, Yevgeny Prigozhin, seduto in una tenda da campo su un letto in metallo tubolare mentre saluta rivolto verso l'obiettivo. La particolarità è che il capo dei mercenari è ritratto in mutande e con una maglietta della salute bianca. Non è però chiaro dove e quando la foto sia stata scattata, ma secondo il gruppo di combattenti della Russia l'immagine, "a cura del ministero della Difesa bielorusso", è stata scattata nel campo della Wagner in Bielorussia. "È apparsa una foto di Yevgeny Prigozhin nel campo. Il campo Wagner sul territorio bielorusso a cura del ministero della Difesa bielorusso. Fonti bielorusse hanno confermato oggi l'inizio del dispiegamento della Wagner in Bielorussia”, il messaggio.

Nel frattempo Vladimir Putin ha rivelato in un’intervista a Kommersant di avere fatto una proposta nel corso dell’incontro avuto con il leader della Wagner e un gruppo di combattenti che rispondono ai suoi ordini. Offerta respinta da Prigozhin. Il presidente russo avrebbe chiesto agli uomini di Wagner di continuare a combattere agli ordini del loro attuale comandante, identificato come Andrei ‘Sedoy’ Trochev. «Avrebbero continuato a prestare servizio insieme», riporta Kommersant, che aggiunge: «Nulla sarebbe cambiato. Sarebbero stati guidati dalla stessa persona che era stata il loro comandante per tutto quel tempo». «Molti di loro hanno annuito quando ho detto queste cose», scrive Kommersant citando Putin. Ma Prigozhin ha rifiutato. «No, i ragazzi non saranno d’accordo con una tale decisione», ha detto il numero uno dei mercenari.