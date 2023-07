Joe Biden “tocca” Re Carlo III: la clamorosa gaffe e la reazione senza precedenti

Francesco Fredella 11 luglio 2023 a

Un vero fuoriprogramma. Un gesto inatteso. Joe Biden fa visita a re Carlo a Windsor e infrange il protocollo reale. In pratica, il presidente americano gli tocca un braccio durante la stretta di mano, qualcosa di mai accaduto prima. I reali, secondo il protocollo, non possono essere toccati in alcun modo ed invece Joe Biden fa qualcosa di diverso: stringe una mano al monarca e con l’altra gli tocca un braccio. Re Carlo III sembra abbastanza interdetto: la sua reazione è agghiacciante. Lancia uno sguardo alla mano del presidente degli Stati Uniti. Poi, ancora una volta, Biden ci riprova e più volte poggia la sua mano sulla schiena del re. La scena fa subito il giro della Rete diventando virale in pochissimo tempo.