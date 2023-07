Prigozhin, i russi insistono: non sappiamo dov'è. Spunta mega-villa a Forte dei Marmi

07 luglio 2023 a

Dov'è Yevgeny Prigozhin? Il capo di Wagner secondo quanto riferito dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, che ha mediato il compromesso con Vladimir Putin che ha scongiurato il tentativo di golpe dei mercenari, sarebbe in Russia, in particolare nella natia San Pietroburgo. "Non seguiamo i suoi movimenti, non abbiamo né la possibilità né il desiderio" di farlo, aveva commentato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che oggi venerdì 7 luglio ribadisce: "Non posso dire nulla in questa sede, non abbiamo informazioni in merito. E non ho nulla da aggiungere a quanto detto in precedenza". Insomma Progozhin è irreperibile, come anche ammesso dalla Casa Bianca che ha spiegato di non avere informazioni in merito.

Intanto alcune rivelazioni sulla famiglia del capo di Wagner portano in Italia, in particolare a Forte dei Marmi, la Versilia tanto amata dalle élite russe. I parenti di Pirgozhin sarebbero proprietari di una lussuosa villa di un valore di circa 3,5 milioni di euro, 400 metri quadri su due piani e 16 ettari di giardino. A riportare la notizia è la Fondazione anticorruzione (Fbk), fondata nel 2011 dal dissidente russo Alexei Navalny. Il proprietario dell'immobile che si chiamerebbe Villa Arina sarebbe il consuocero di Prigozhin. Il capo di Wagner, secondo una indagine su dati pubblici della stessa fonte, avrebbe un patrimonio di circa 20 miliardi di dollari.