Ucraina, "incontri con Wagner in Africa": la conferma del capo degli 007 Budanov

06 luglio 2023 a

Il capo dei servizi ucraini d’inteliigence militare, Kyrilo Budanov, ritiene che la Russia "sia sull’orlo della guerra civile". Un’analisi, ha spiegato il capo del Gur in un’intervista al Times, che si basa su uno studio riservato condotto dal ministero dell’Interno russo (Mvd) sui livelli di sostegno popolare durante la rivolta della Wagner. Realizzato con tecniche di spyware, che il 24 e 25 giugno hanno monitorato il web e i social anche in chat criptate, lo studio dell’Mvd ha evidenziato che il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, godeva di sostegno popolare in 17 delle 46 regioni russe. Il presidente russo Vladimir Putin aveva il sostegno di 21 regioni e le altre erano divise a metà. Su questa base il Gur ritiene che in quei giorni Putin poteva contare sulla lealtà di Mosca, ma non di San Pietroburgo, la città dove sono nati sia lui che Prigozhin. Il picco di sostegno per Prigozhin, il 97%, è stato raggiunto nella repubblica caucasica russa del Daghestan.

Budanov ritiene che questi dati siano più significativi di quelli dal centro di sondaggi Levada, con un Putin saldo e Prigozhin in caduta di consensi. E questo perché il sondaggio Levada è stato realizzato quando la rivolta era ormai fallita. "La situazione indica esattamente quello di cui parlano i nostri servizi: che la Federazione russa è sull’orlo di una guerra civile. Ci dovrà essere un piccolo ’affair’ interno e il conflitto interno si intensificherà", afferma. La caduta di Putin, sottolinea, sarà comunque un bene per Kiev, perché nessuno in Russia vorrà continuare la guerra in Ucraina. Quando guardano la tv i russi sono pronti a sostenere il conflitto, ma non se devono andare personalmente a combattere, rimarca.

Nella sua intervista al quotidiano britannico, il capo dell'intelligence militare ucraina rimane sul vago quando gli si chiede se veramente vi sono stati contatti in Africa fra i suoi uomini e la Wagner. "Abbiamo affrontato la Wagner? Naturalmente l’abbiamo fatto. Lasciatemi metterla così. Li abbiamo 'incontrati' in molti paesi africani. ’Incontrati' nei diversi significati" della parola, ha risposto Budanov al Times. Alla base della domanda ci sono le rivelazioni del Washington Post sui documenti d’intelligence americani diffusi sulla piattaforma Discord. Secondo questi documenti, in gennaio il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, avrebbe contattato i servizi di Budanov offrendo informazioni sulle posizioni russe in cambio di un ritiro ucraino da Bakhmut. Uno dei documenti citava incontri fra Prigozhin e agenti del Gur in un non meglio precisato paese africano. Nella stessa intevista, Budanov ha affermato che il rischio di un attacco terroristico russo alla centrale nucleare occupata di Zaporozhzhia sta "lentamente diminuendo".