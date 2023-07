Crisi Russia, la Casa Bianca non sa dov'è Prigozhin. Cosa dice Lukashenko

06 luglio 2023 a

Prigozhin, il mistero continua. Dopo il golpe fallito La Casa Bianca non ha alcuna informazione su dove si trovi adesso Yevgeny Prigozhin. L'ha riferito il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates in un briefing con i giornalisti a bordo dell’Air Force One che ha portato il presidente Joe Biden in South Carolina.

Quanto al destino del capo del Gruppo Wagner, ne hanno parlato anche i vertici della Bielorussia. Nè le autorità della Bielorussia, nè «tanto meno» il presidente Vladimir Putin avevano bisogno di uccidere il fondatore della Wagner Evgheni Prigozhin. Lo ha affermato il leader bielorusso Aleksander Lukashenko in un incontro con i giornalisti stranieri. «Se pensate che Putin sia così vendicativo che Prigozhin domani verrà ucciso...No, non lo farà», ha detto Lukashenko, riferendo che il leader della Wagner sarebbe ora in Russia.