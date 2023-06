Ucraina, Budanov riappare in video. Accusa la Russia e rilancia: "Squadra di immortali"

20 giugno 2023 a





Il giallo di Kyrylo Budanov può essere archiviato. Dopo una guerra di supposizioni e smentite tra l'informazione russa e quella ucraina, il capo dell'intelligence militare ucraina è riapparso in tv, smentendo così le notizie che circolavano da giorni sui media russi, secondo cui si sarebbe trovato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale in Germania, dopo essere rimasto coinvolto in un raid russo sul suo quartier generale a fine maggio. Nel video pubblicato da Rbc-Ukraine, il capo degli 007 ucraini è sembrato in buona salute e intenzionato a imprimere una svolta alla guerra accusando la Russia di aver minato la centrale nucleare di Zaporizhzhia e di aver provocato il crollo della diga di Kakhovka.

Parlando alla tv ucraina, Budanov ha detto che i russi "hanno minato la centrale nucleare di Zaporizhzhia". Stando alle dichiarazioni dell'ufficiale, la cosa peggiore "è che il dispositivo di raffreddamento è stato minato. Se lo disabilitano, allora c’è un’alta probabilità che ci saranno problemi gravi". Il capo dell'intelligence militare ucraina ha parlato anche della distruzione della diga di Nova Kakhovka, episodio bellico che ha cambiato l'equilibrio del conflitto: "È un atto terroristico, un ecocidio che è stato deliberatamente compiuto dalla Federazione Russa", ha detto. Budanov ha anche rivelato che 30 minuti prima dell’esplosione dell'infrastruttura le forze armate di Mosca "hanno raggiunto l’unità situata presso la centrale idroelettrica di Kakhovskaya tramite la rete radio e hanno detto loro di fare i bagagli e lasciare il sito molto velocemente".

Il capo del Gur, il servizio segreto militare ucraino, ha poi incontrato l’ambasciatore giapponese Matsuda Kuninori. Una foto dell'incontro, pubblicata sulla pagina Facebook della viceministra degli Esteri Emine Dzhaparova, mette a tacere tutte le voci sul presunto incidente che hanno agitato i media in queste settimane. Budanov è in piedi e sembra in buona salute. Parlando con il Kyiv Post, il capo degli 007 ucraini ha affermato che stanno "creando una squadra di comandanti immortali". E ha continuato: "Ora in Ucraina si sta creando un distaccamento speciale di comandanti immortali: Valeriy Zaluzhny, io, Stepan Bandera, Symon Petliura, Ivan Mazepa. Pertanto, i russi e i loro propagandisti avranno ancora molto lavoro da fare. La squadra arriverà nel cuore della notte nei sogni dei cittadini russi che volevano conquistare l'Ucraina e gli farà venire gli incubi".