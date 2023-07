Russia, "spariti Surovikin e il vice di Shoigu". Report 007: faida dopo il golpe

05 luglio 2023 a

Sono spariti dai radar due pezzi da novanta delle forze armate russe sospettati di aderenze con Yevgeny Progozhin. Il fallito golpe del capo dei mercenari di Wagner, riparato in Bielorussia dopo un'intesa col Cremlino, sembra che stia provocando una resa dei conti a Mosca. "Il generale Sergei Surovikin, comandante in capo delle forze aerospaziali russe e vice comandante delle forze russe in Ucraina, non è stato più visto in pubblico dopo l’ammutinamento del gruppo Wagner del 23-24 giugno 2023", fa notare il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano. Gli analisti dell'Intelligencce militare di Londra, altresì, sottolineano che "nel frattempo, il vice ministro della Difesa, colonnello generale Yunus-bek Yevkurov, è stato un assente notevole in un’apparizione televisiva della leadership del ministero della Difesa il 3 luglio 2023".

Secondo alcune fonti il primo sarebbe in manette. "La notizia dell’arresto di Surovikin non può essere confermata, ma è probabile che le autorità siano sospettose del suo lungo legame con Wagner, risalente al suo servizio in Siria dal 2017", precisa Londra. Secondo la Cnn, Surovikin sarebbe un "membro Vip segreto" della brigata di Prigozhin insieme a una trentina di generali e dirigenti dei servizi segreti russi. E il secondo? "Allo stesso modo, Yevkurov è stato filmato mentre parlava con il proprietario di Wagner Yevgeny Prigozhin durante l’acquisizione incontrastata di Rostov-on-Don da parte del gruppo", spiegano gli 007 britannici, "i sospetti che potrebbero ricadere sugli alti ufficiali in servizio evidenziano come l’insurrezione di Prigozhin abbia aggravato le linee di frattura esistenti all’interno della comunità della sicurezza nazionale russa".

L'Ucraina, dal canto suo, vede ora nuove possibilità: "Dopo le azioni di Prigozhin, il mondo intero ha visto che la Russia non ha spazio di manovra sul campo di battaglia. Al contrario, per noi si sta aprendo una finestra di opportunità - ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spiegando i contenuti di una- telefonata avuta con il presidente francese Emmanuel Macron - Dobbiamo agire con decisione sia militarmente che politicamente. Pertanto, è molto importante che il Vertice di Vilnius sia efficace" ha detto in riferimento al summit della Nato.