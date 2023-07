Russia, Wagner sospende il reclutamento dei mercenari. Guerra Ucraina, il piano di Mosca

03 luglio 2023 a

Il gruppo di mercenari Wagner, fondato da Yevgeny Prigozhin, sospenderà per un mese il reclutamento dopo la ribellione armata verso Mosca. «A causa della temporanea mancata partecipazione di Wagner all’operazione militare speciale» in Ucraina e «al trasferimento nella Repubblica di Bielorussia, stiamo temporaneamente sospendendo il lavoro dei centri di reclutamento regionali per PC Wagner per un periodo di 1 mese», si legge su un canale Telegram gestito da Wagner.

Intanto il presidente del comitato di Difesa della Duma, Andrei Kartapolov, ha escluso che Mosca indica una nuova mobilitazione per rimpiazzare i paramilitari del gruppo Wagner che hanno lasciato l’Ucraina. «Il presidente della Federazione russa ha detto chiaramente, in modo comprensibile e specifico che non ci sarebbe stata una nuova mobilitazione» ha ricordato Kartapolov. «Non ce n’è alcun bisogno, attualmente e nel prossimo futuro». Ad avviso di Kartapolov «non sussiste minaccia di riduzione del potenziale di combattimento» e Mosca già dispone di un numero di effettivi per rimpiazzare i miliziani della Wagner. «Nel momento della rivolta, non c’erano soldati del gruppo Wagner in prima linea, erano tutti negli accampamenti», ha aggiunto Kartapolov parlando con l’agenzia Tass.