Russia, quanti soldi ha guadagnato Wagner. Il retroscena su Prigozhin

Un fiume di soldi dallo Stato russo al gruppo Wagner, i paramilitari guidati da Prigozhin e protagonisti del recente golpe fallito in Russia. Il gruppo Wagner di Yevgeny Prigozhin avrebbe ricevuto dallo Stato russo oltre 17,5 miliardi di euro: 860 miliardi di rubli (circa 8,86 miliardi di euro) per contratti statali e 845 miliardi di rubli (circa 8,71 miliardi di euro) tramite la holding Concord per servizi forniti. A sostenerlo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa "Ria Novosti", è il presentatore televisivo Dmitry Kiselev sul canale televisivo "Rossija".

«Fondata da Yevgeny Prigozhin, la compagnia militare privata Wagner ha ricevuto poco più di 858 miliardi di rubli nell’ambito dei contratti conclusi con lo Stato. Sono meno di un trilione. In base ad altri contratti, la holding Concord di Prigozhin ha fornito servizi per un valore di 845 miliardi di rubli. Questo non significa che abbiano guadagnato così tanto ma comunque dimostra l’entità del business e della scala delle ambizioni», ha detto Kiselev.