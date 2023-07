Francia, "nuovo livello di orrore". Sindaco rischia il linciaggio, vertice con Macron

02 luglio 2023 a

Infiamma la Francia la "protesta dei ragazzi", così chiamata per l'età media degli arrestati, molti dei quali minorenni. Anche la notte scorsa ci sono stati disordini e scontri in molte città. Il Capo dello Stato francese Emmanuel Macron farà il punto della situazione sulle rivolte in corso nel Paese questa sera al Palazzo dell’Eliseo alle 19.30, nel corso di una riunione alla quale parteciperanno il primo ministro, il ministro dell’Interno e il Guardasigilli. Questa notte ci sono stati oltre 700 arresti, e l’attenzione è alta in particolare su quanto avvenuto a Vincent Jeambrun, sindaco di L’Haÿ-les-Roses, comune appartenente al dipartimento francese della Val-de-Marne, la cui casa è stata attaccata ieri notte intorno all’1:30 con un’auto, usata per sfondare il cancello del giardino dell’abitazione e poi data alle fiamme.

"È stato raggiunto un nuovo livello di orrore e di ignominia", ha dichiarato in un comunicato stampa il sindaco del comune della cintura urbana di Parigi. La sua casa è stata attaccata ieri notte da alcuni manifestanti intorno all’1:30, nel corso di una delle proteste legate all’omicidio del 17enne Nahel M. a Nanterre da parte di un esponente della polizia francese. Nel comunicato, Jeanbrun parla di "un tentativo di omicidio di indicibile viltà", aggiungendo che "la determinazione a proteggere e servire la Repubblica è più grande che mai". Jeambrun ha inoltre aggiunto di sperare che "tutto questo non sia accaduto per niente".

Darmanin ha espresso il suo sostegno Jeanbrun e alla sua famiglia e ha annunciato che è stata aperta un’inchiesta per tentato omicidio e sono state mobilitate importanti risorse di polizia giudiziaria. Intanto la rivolta contagia i Paesi vicini: scontro sono stati registrati a Losannaa, in Svizzera, mentre 35 persone, di cui 31 minorenni, sono state fermate e identificate a Bruxelles per avere organizzato una protesta. Venerdì la polizia aveva arrestato 101 persone,.