Francia, la rivolta delle banlieue contagia la Svizzera: scontri a Losanna

La rabbia delle banlieue contagia la vicina Svizzera: la rivolta che sta incendiando la Francia fa proseliti, dopo gli appelli alla protesta lanciati dai manifestanti su Snapchat e Tiktok. A Losanna ci sono stati scontri in centro, con 200 giovani che hanno affrontato la polizia, riferisce il sito ’20 minutes’. Un negozio della Fnac e un negozio di scarpe sono stati saccheggiati. Intanto la notte appena trascorsa è stata caratterizzata dai disordini in numerose città francesi. Sono stati 486 gli arresti effettuati nel corso della notte in relazione alle violenze urbane scoppiate in Francia dopo l’uccisione a Nanterre da parte della polizia di Nahel, 17 enne di origine magrebina, episodio che ha avuto la funzione di detonatore di una situazione sociale esplosiva.

Scontri e saccheggi sono stati registrati a Parigi. anche nei dintorni degli Champs Elysèes, a Lione e a Marsiglia. Il presidente Emmanuel Macron ha rinviato la sua visita di Stato in Germania che era in programma dal 2 al 4 luglio. Intant a Nanterre, sobborgo di Parigi, una folla di centinaia di persone si è raccolta per i funerali intorno alla madre del 17enne ucciso: le esequie sono state celebrate nella moschea di Ibn Badis, poi da lì la bara bianca si è diretta al cimitero di Mont-Valérien, scortato da giovani in scooter mentre la folla gridava ’giustizia per Nahel’. La famiglia del ragazzo, che ha radici in Algeria, aveva invitato i giornalisti a non presenziare ai funerali rispettando il momento privato e ai presenti è stato chiesto di non filmare né diffondere immagini sui social.