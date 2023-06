Wagner, nuovo campo militare in Bielorussia: l'immagine del satellite, pericolo per l'Ucraina

30 giugno 2023 a

Una nuova immagine satellitare ad alta risoluzione ottenuta dalla Bbc rivela la presenza in Bielorussia di centinaia di nuove strutture, simili a tende, che potrebbero costituire il nuovo accampamento militare del gruppo Wagner. In particolare, le tende sono sorte nei pressi di una base militare in disuso a circa 20 chilometri dalla città di Asipovichy, un centinaio di chilometri dalla capitale Minsk. Anche secondo i media russi, il complesso potrebbe ospitare i mercenari.

Il progetto anti-disinformazione Bbc Verify ha segnalato che le oltre 300 strutture sono state certamente erette nelle ultime due settimane, dato che in una precedente immagine satellitare, catturata il 15 giugno, non c’era traccia di tende militari nell’area vicino Asipovichy. Un’eventuale presenza di Wagner in Bielorussia potrebbe costituire un’ulteriore minaccia per l’Ucraina e gli altri Stati al confine, come Polonia, Lettonia e Lituania, preoccupati dalle attività che Wagner potrebbe intraprendere nel Paese.

E infatti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ordinato ai suoi massimi comandanti militari di rafforzare il settore settentrionale dell’Ucraina dopo l’arrivo del leader della Wagner Yevgeny Prigozhin in Bielorussia. In totale a lui si sarebbe uniti anche cinquemila mercenari della Wagner, come riferiscono rapporti dell’intelligence ucraina. L’uso di un campo militare abbandonato è stato offerto direttamente dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko.