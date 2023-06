Guerra Russia-Ucraina, c'è una data precisa per il cessate il fuoco

30 giugno 2023 a

Spiragli per buone notizie tra Ucraina e Russia, con una guerra che si protrae dal febbraio 2022. Tra Mosca e Kiev, con anche gli emissari di Cina e Usa i contatti sono continui ed è Dagospia a fornire un aggiornamento su quando potrebbe arrivare il cessate il fuoco sul fronte: “Qualche ‘cremlinologo’ particolarmente ottimista sostiene che la tregua arriverà tra la fine di agosto e l'inizio settembre. Qualche segnale per coltivare fiducia, in effetti, c'è. Un altro inverno di guerra sarebbe insostenibile economicamente e militarmente per Mosca, soprattutto ora che la Brigata Wagner è fuori dai giochi”.

Ma il problema potrebbe essere rappresentato non tanto da Vladimir Putin, che sa bene quanto perde in battaglia senza i mercenari di Yevgeny Prigozhin, bensì da Volodymyr Zelensky, che conscio delle difficoltà dei russi vuole alzare l’asticella. Ma anche a Kiev è arrivato un messaggio chiaro da Washigton, riferito dal sito diretto da Roberto D’Agostino: “Il ministro della Difesa Usa, il generale Lloyd Austin, e il capo della Cia, Bill Burns, sono pronti a prenderlo per le orecchie per riportarlo con i piedi per terra. Gli americani hanno deciso che la guerra deve finire, e le condizioni del piano di pace sono, agli occhi di Washington, più che accettabili: la Crimea resta alla Russia, Donbass e dintorni all’Ucraina”. Le trattative vanno avanti e il golpe della Wagner le ha solo rallentate.