Guerra in Ucraina, svolta imminente dopo l'incontro segreto: bomba sui negoziati

Una notizia che scuote tutti sulla guerra tra Russia e Ucraina. Potrebbero prendere il via ufficialmente a luglio i negoziati per mettere fine alla crisi tra Kiev e Mosca: lo sostiene il primo canale televisivo pubblico tedesco ‘Ard’ che cita proprie fonti e fa riferimento a un appuntamento internazionale sull’Ucraina che si è svolto «in condizioni di massima segretezza» sabato a Copenaghen.

All’incontro, che si è tenuto su richiesta di Kiev, avrebbero partecipato diplomatici dei paesi occidentali, oltre a rappresentanti di Brasile, India, Cina e Sudafrica. L’obiettivo dell’Occidente, ha sottolineato Ard, era quello di ottenere il sostegno dei Paesi Brics ancora neutrali rispetto alla crisi ucraina. Alleanza internazionale in vista per porre fine alla guerra? I prossimi giorni saranno decisivi per il destino del conflitto, anche alla luce delle conseguenze del mancato colpo di stato tentato da Prigozhin e la sua Wagner in Russia.