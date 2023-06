Guerra in Ucraina, quanto territorio è stato riconquistato con la controffensiva

26 giugno 2023 a

La controffensiva ucraina va avanti senza sosta nonostante il colpo di stato che ha messo a soqquadro la Russia. L’esercito di Kiev ha detto di aver liberato 130 chilometri quadrati di territorio che era stato occupato dalle forze armate russe nel sud dell’Ucraina da quando, circa tre settimane fa, è iniziata la controffensiva. La vice ministra della Difesa ucraina Hanna Maliar ha detto via Telegram che solo la scorsa settimana sono stati riconquistati altri 17 chilometri quadrati della regione di Zaporizhzhia occupata dai russi.

Le forze armate ucraine hanno invece riportato successi minori nell’est. Secondo Maliar, l’esercito è avanzato di uno-due chilometri in diverse direzioni nell’Ucraina meridionale la settimana scorsa nonostante la resistenza dei russi. L’esercito di Kiev ha anche respinto contrattacchi russi in diversi punti del fronte, comprese zone vicino a Bahkmut, Lyman e Avdiivka dove in questo momento i combattimenti sono particolarmente cruenti. Negli ultimi sette giorni in queste zone ci sono stati oltre 250 scontri. Un primo bilancio a nemmeno un mese dall’inizio del contrattacco.